Après une baisse des cas signalés en 2021, la variole du singe vient encore d’être détectée chez certains patients présentant les symptômes de la maladie. Sur un total de près de 1 400 cas de variole du singe signalés, 1392 cas sont suspectés et 44 cas sont déjà confirmés, depuis le début de l’année en cours. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) apporte son soutien aux pays africains pour renforcer la surveillance et les actions de riposte à la variole du singe.

Détectée pour la première fois chez l’homme en 1970 dans la Région africaine, la variole du singe s’est surtout accentuée dans les zones rurales et dans les forêts tropicales. Elle est une maladie virale qui peut se transmettre de l’animal à l’homme, mais aussi d’une personne à l’autre, par un contact étroit avec une personne infectée et/ou des objets, notamment des vêtements et des draps, ainsi que des gouttelettes respiratoires. En 2017, le nombre de cas signalés a connu un pic soudain, avec plus de 2 800 cas signalés dans cinq pays et est passé à plus de 6 300 cas en 2020 ; avant de commencer par chuter l’année dernière pour atteindre environ 3 200 cas.

La République démocratique du Congo comptait à lui seul 95 % du nombre total de cas signalés. Les raisons de ces pics ne sont pas entièrement connues, mais elles peuvent être dues à la déforestation et à l’empiètement des populations sur les habitats des animaux hôtes de la variole du singe. La variole du singe se manifeste chez l’individu par une éruption cutanée ou des lésions, de la fièvre, des maux de tête intenses, des douleurs musculaires, des maux de dos, une baisse d’énergie et des ganglions lymphatiques enflés. Les symptômes peuvent durer entre deux à quatre semaines avant de disparaître d’eux-mêmes, mais des cas graves, et même la mort peut également survenir.

Par ailleurs, le pourcentage de personnes décédées par rapport aux personnes diagnostiquées de la variole du singe, est d’environ 3 à 6 %. Cependant, la vaccination contre la variole s’est avérée protectrice contre la variole du singe et un nouveau vaccin contre la variole et la variole du singe a été approuvé, mais n’est pas encore largement disponible. Même si le nombre de cas signalés en 2022 est légèrement inférieur à la moitié des cas enregistrés en 2021, la maladie est à nouveau signalée dans sept pays africains à savoirs : le Cameroun, le Liberia, le Nigeria, la Sierra Leone, la République Centrafricaine, la République démocratique du Congo, et la République du Congo.

L’OMS en collaboration avec les pays africains, les institutions régionales et les partenaires techniques et financiers soutiennent les efforts visant à renforcer le diagnostic en laboratoire, la surveillance de la maladie, la préparation et les mesures d’intervention pour enrayer les infections. Aussi, elle apporte son expertise à travers des conseils techniques essentiels sur le dépistage, les soins cliniques, la prévention et la lutte contre les infections, ainsi que sur la manière d’informer et d’éduquer le public sur la variole du singe et ses risques, et sur comment collaborer avec les communautés pour soutenir les efforts de lutte contre la maladie.

Il faut souligner que le virus de la variole du singe ne s’est pas étendu dans de nouveaux pays non-endémiques en Afrique. Mais sa portée géographique au sein des pays où des foyers sont apparus s’est élargie ces dernières années comme le cas du Nigeria. Dans ce pays, la variole du singe a été signalée principalement dans le sud du pays jusqu’en 2019 ; mais en 2020, le virus s’est étendu aux régions du centre, de l’est et du nord du pays. D’autres recherches sont également en cours afin de mieux comprendre l’ampleur et les causes atypiques de l’épidémie de la variole du singe dans le monde, puisque de nombreux cas sont signalés dans des pays non-endémiques, mais il y n’a eu aucune propagation considérable parmi des personnes ne s’étant pas rendues dans des zones endémiques.