La diva béninoise a célébré son 62 ème anniversaire sur la toile en postant une magnifique photo d'elle jeune. Née le 14 juillet 1960, Angélique a connu un succès fulgurant dès le début des années 90. Avec un style précoce qu'on pouvait déjà qualifié d'Afrobeat, elle a su mélanger la musique béninoise et africaine en général avec la musique afro occidentale. Le tout agrémenté par des clips inoubliables. On se souviendra de Agolo, ou wombo lombo.

Angélique Kidjo connaîtra plus tard une reconnaissance internationale en gagnant plusieurs grammys aux USA. Plusieurs musiciens de la jeune génération lui doivent beaucoup et le reconnaissent publiquement. On peut entre autres citer Burna Boy ou encore Yemi Alade. Ses posts recueillent de nombreux commentaires sur la toile. En postant sa photo que vous pouvez voir ci-dessous, elle aura ravi plusieurs fans. "Happy birthday mama Africa" a répondu en commentaire la chanteuse béninoise Ayodele. "Wow beautiful picture happy birthday Ma'am (ndlr: Wow belle photo, joyeux anniversaire madame)" a quant à lui répondu un internaute du nom de Ajagzy Asegun.