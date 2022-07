Lors de la cérémonie de réouverture de l'exposition Art du Bénin, le 15 juillet dernier à Cotonou, le ministre de la culture Jean-Michel Abimbola a annoncé la création d'un Quartier culturel et artistique (QCC) dans la ville vitrine du Bénin. « L'autre champ majeur que nous explorons est celui d'une véritable cité artistique, le quartier culturel et créatif de Cotonou (QCC). Un lieu de concentration de l'activité artistique et culturelle qui génèrera une densité d'espace et d'expression des créateurs plasticiens, avec tous les services qui leur seront rattachés » a déclaré l’autorité.

Dans les ateliers et anciennes forges de l'ex-Ocbn

Dans cet environnement, l'effervescence se fera en association ou en proximité avec d'autres synergies artistiques comme les ateliers d'art, les résidences de création, les espaces de performance, les galeries et studios photos, les agences d'artistes, les ateliers d'art numérique et autres cabinets d'architecture, a-t-il ajouté. On aura aussi dans cette cité, les agences de communication avec toutes les commodités y afférentes à savoir: les cafétérias , restaurants, les Snackbars, airs aérés et autres.

Aux dires de Jean-Michel Abimbola, le QCC, sera logé dans les ateliers et les anciennes forges de la compagnie ferroviaire, l'ex-ocbn. L’ambition du gouvernement est d’en faire l’épicentre du marché des arts en Afrique. Il devrait aussi devenir l’un des incontournables de Cotonou.