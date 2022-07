L’ancien président de la Cour constitutionnelle, Joseph Djogbénou qui a démissionné le mardi 12 juillet 2022, a passé, ce mercredi 13 juillet 2022 dans les locaux de la Haute juridiction constitutionnelle, le témoin au Vice-président de la Cour constitutionnelle, Razaki Amouda-Issifou. Les deux personnalités ont signé plusieurs documents qui actent le départ de Joseph Djogbénou de la tête de l’institution. Une cérémonie de passation qui s’est déroulée devant le personnel de la Cour constitutionnelle. Les dossiers paraphés ainsi mettent fin aux 4 années et 23 jours que Joseph Djogbénou a passé à la tête de la Cour Constitutionnelle.

La cérémonie de passation de charges a été également l‘occasion pour Razaki Amouda-Issifou, Vice-président de la Cour constitutionnelle de reconnaître les mérites du désormais ancien président de ladite institution. La Vice-président Razaki Amouda-Issifou a déclaré que c’est dès le début de sa mandature à la tête de l’institution constitutionnelle que Joseph Djogbénou a annoncé les couleurs avec la modification du règlement intérieur de la Cour. Ladite modification, selon le Vice-président de la Cour constitutionnelle, «a permis la création de deux chambres de mise en état et d’une chambre des audiences filières », qui favorise l’ouverture de la Cour aux citoyens et par conséquent une meilleure juridictionnalisation de la haute juridiction.

Le désormais ex président de la Cour constitutionnelle Joseph Djogbénou a remercié le personnel administratif et sécuritaire pour le travail abattu pendant son séjour à la tête de la haute juridiction. Il a prodigué des conseils pour la pérennité des acquis avant de prononcer des mots d’au revoir. Pour Joseph Djogbénou, le moment est venu de se séparer avec les Conseillers de la Haute juridiction «au plan institutionnel» mais il a fait savoir que le moment n’arrivera jamais de se séparer d’eux «sur le terrain des objectifs républicains ». Il n’a pas manqué de rappeler que durant les 4 années, lui et les sages de la Cour constitutionnelle ont «ensemble conçu, défini, réalisé les objectifs de moderniser de la Cour ».