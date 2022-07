Après avoir démissionné de la Cour constitutionnelle et passé le témoin au vice-président de la Cour constitutionnelle, Razaki Amouda-Issifou, Joseph Djogbénou a, dans une déclaration faite ce mercredi 13 juillet 2022 au cours d’une conférence de presse à Cotonou, indiqué qu’il quitte la haute juridiction afin de retrouver l’engagement politique au sein de l’Union progressiste. Le désormais ancien président de la Cour constitutionnelle justifie sa décision en affirmant qu’il a abandonné le «confort institutionnel pour redevenir acteur politique ».

L’ex-président de la Cour constitutionnelle a remercié ses pairs de la Haute juridiction pour les 4 années passées ensemble avant de poursuivre : « Dans la vie, ce ne sont pas des positions qui comptent. Dans la vie, ce sont les objectifs qui comptent et les objectifs dans une société démocratique sont essentiellement politiques ». C’est pourquoi, il a donc invité « très formellement et très publiquement» le peuple béninois à comprendre qu’il a souhaité reprendre l’engagement politique là où il l’avait laissé. Selon Joseph Djogbénou, il est nécessaire de retrouver sa famille politique et que son parti politique c’est l’Union progressiste.

C’est pour cela qu’il a imploré les dirigeants du parti de l’Union Progressiste «d’accepter son retour et lui confier les missions qu’il leur plaira ». Concernant ses prochaines ambitions politiques, l’ancien président de la Cour constitutionnelle a déclaré qu’il est «candidat à tout ce que le parti lui demandera de faire ». Il a précisé qu’il est intéressé «par la contribution au niveau des organes politiques du parti » de manière «à faire en sorte que ses choix quoique difficiles soient dans l’intérêt du Bénin » car, selon lui, « le meilleur pour le Bénin c’est ce qui » l’intéresse.