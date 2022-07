Le Président de la République du Bénin, Patrice Talon va inaugurer le 30 juillet 2022 dans la ville de Cotonou à l’ occasion de la célébration des 62èmes anniversaires de la fête de l’indépendance du Bénin, le jardin de «Mathieu». Reçu ce mercredi 27 juillet 2022 sur Frissons Radio, le ministre du cadre de vie et du développement durable, José Didier Tonato a présenté le jardin de «Mathieu», lieu que l’ancien Président de la République du Bénin, feu Général Mathieu Kérékou avait habité.

Le jardin de «Mathieu » sera désormais un endroit où le peuple béninois va rendre hommage à ceux qui se sont dévoués et qui se sont illustrés dans la construction du Bénin. Le ministre José Didier Tonota a révélé qu’avant le défilé du 1er août prochain, le dépôt de gerbe sera fait par le Chef de l’Etat au jardin de «Mathieu». Selon le ministre du cadre de vie et du développement durable, c’est également pour se rappeler que celui qui a dirigé ce pays pendant la période la plus longue de notre histoire politique, le Général «Mathieu Kérékou » a résidé à ce lieu.

C’est pour cela, a-t-il déclaré, que Président Patrice Talon a souhaité que «ce nom ne disparaisse pas et que ça sera le jardin de ‘’Mathieu’’ ». Ce jardin de ‘’Mathieu’’ sera également un parc urbain ouvert au public. C’est pourquoi sur tout le parc, le ministre du cadre de vie et du développement durable a précisé qu’il y a des toilettes, de l’éclairage, des banquettes et des poubelles qui sont prévus. Mais il a rassuré les visiteurs que ce parc sera entretenu et espère vraiment que les Béninois seront en prendre soin. Le ministre José Tonato informe aussi que le jardin de ‘’Mathieu’’ est fait sur près de 3 ha avec des allées bien revêtues et des pelouses.