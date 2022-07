On connaît le remplaçant provisoire de Fiacre Béhanzin à la tête du commissariat central de Cotonou. Il s'agit de Jules Patipé. Le commissaire major de police a été nommé commissaire central intérimaire de Cotonou par le Directeur général de la Police républicaine Soumaïla Yaya, hier vendredi 08 juillet 2022. L'homme travaillait au commissariat d'arrondissement d'Abomey-Calavi avant sa nomination.

Il doit prendre service le 11 juillet prochain au plus tard. Son prédécesseur Fiacre Béhanzin était entré en fonction le 20 septembre 2021 suite à sa nomination le 10 septembre 2021. L'homme exerçait précédemment au commissariat central de Porto-Novo. Il était venu remplacer l’ex-commissaire Bertin Dekpehoun.

Inutile de rappeler que Cotonou est la plus grande ville du Bénin et cela implique une grande responsabilité pour le commissaire central de la métropole. Il aura pour mission d'assurer la sécurité des personnes et des biens dans la capitale économique avec bien entendu la complicité de ses hommes.