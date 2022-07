Le vendredi 15 juillet 2022 a eu lieu la cérémonie de vernissage dans le cadre de la réouverture officielle de l’Exposition des œuvres d’art au palais de la Marina. Dans la période du 16 juillet au 28 août 2022, les curieux et personnes intéressées par la culture pourront se connecter à l’art béninois. Après être revenu sur le succès qu’a connu la première phase de l’ « Exposition Art du Bénin d’hier et d’aujourd’hui : de la restitution à la révélation », le ministre du tourisme, de la culture et des arts, Jean-Michel Abimbola a voulu passer un message lors de la cérémonie de vernissage.

« il s’agit notamment de donner à nos compatriotes de la diaspora, connectés à cette actualité, l’opportunité de profiter de ces œuvres à la faveur des vacances estivales. Mais il s ‘agit aussi d’offrir à nos hôtes et personnalités, spécialistes et experts venus d’Afrique et du monde, le plaisir et l’avantage de partager la visite de ces trésors afin de toucher du doigt la réalité de la vision que le Bénin se donne le défi de développer avec méthode depuis quelques années dans le secteur de la culture et des arts » a déclaré le ministre. Il n’a pas manqué d’annoncer la création de nouveaux musées publics et la réhabilitation de certains anciens dans son discours de réouverture. Selon ses dires, il y a la création prochaine du Quartier Culturel et Créatif de Cotonou qui va être un endroit de concentration de l’activité artistique et culturelle.

Jean-Michel Abimbola a également annoncé la création d’un Centre Pluridisciplinaire des Arts, lieu où les plasticiens et autres artistes bénéficieront d’enseignements complémentaires et de renforcements de capacités. Ce centre que le gouvernement travaille à mettre en place va permettre aux artistes de s’épanouir dans le travail et de mieux exprimer leur talent. La cérémonie de vernissage a connu son épilogue sur une visite guidée des Trésors royaux et des œuvres d’art contemporain, exposé dans un espace de 2000m². Pour ces 45 jours, les visites guidées vont s’effectuer dans un décor d’envergure avec une équipe bilingue. Les conditions n’ont pas changé. Le programme de la visite demeure le même que celui de la première ouverture : jeudi et vendredi de 15h à 18h30 ou samedi et dimanche de 10h à 18h30. La visite est gratuite mais conditionnée à une réservation en ligne sur le site www.expoartbenin.bj.

Il faut rappeler que le 10 juillet dernier, le ministre de la culture, Jean-Michel Abimbola a mis la lumière sur les trois enjeux qui justifient la réouverture de l’exposition. C’était lors d’une rencontre virtuelle avec la Coordination Nouveau Départ Diaspora Bénin (CNDDP). D’abord, le gouvernement souhaite honorer sa promesse de faire découvrir à la diaspora béninoise les 26 œuvres d’art durant la période estivale actuelle. Ensuite, cette deuxième phase va donner carte blanche aux partenariats culturels avec les structures artistiques régionales et internationales. Pour couronner le tout, la réouverture occasionnera une « meilleure régulation des flux et une réduction de la jauge »a-t-il conclu.