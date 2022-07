Le Directeur général de la Société de Gestion des déchets et de la Salubrité du Grand Nokoué (SGDS-GN), Valéry Lawson a animé, le mercredi 06 juillet 2022 au siège de la structure à Cotonou, une conférence de presse pour faire le bilan de ses 2 ans d’activités sur le terrain. Les responsables de cette société de ramassage des ordures ont fait le point d’opérationnalisation des différentes composantes de gestion des déchets solides et ménagers dans les villes de Cotonou, Abomey-Calavi , Porto-Novo , Ouidah et Sémè Podji.

Le service de ramassage des ordures ménagères sera payant à partir de janvier 2023. Mais on ne connait pas encore le coût. Ce mercredi 06 juillet 2022, le Directeur général de la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité du Grand Nokoué (SGDS-GN), Valérie Lawson l’a réitéré lors de sa conférence de presse bilan mais il a précisé que la redevance ne sera plus prélevée sur les factures d’eau et d’électricité. Pour Valérie Lawson, il est prévu que «les ménages paient une contribution ». Selon lui, les autorités ont voulu que «cette redevance soit adossée aux factures d’électricité et d’eau ». Le gouvernement a donc décidé de ne plus retenir cette option car il n’y a rien qui soit payé aujourd’hui sur les consommations d’eau et d’électricité. Le Directeur de la SGDS-GN a fait savoir que «ce qui est envisagé, c’est que les ménages puissent payer directement ». Les travaux sont en cours pour permettre de déterminer une redevance. C’est pour cela qu’ils sont à pied d’œuvre pour que «d’ici la fin de l’année début janvier que cette redevance soit effective ».

Valéry Lawson satisfait mais….

Créée pour rendre propre et de façon durable les villes du Grand Nokoué, la SGDS – GN a dû développer des solutions innovantes de gestion des déchets. Avant sa création, à peine 10% des ménages évacuaient convenablement leurs déchets mais depuis 2020 que la société a démarré ses activités de collectes des déchets, « les progrès significatifs sont enregistrés pour le bonheur des populations », selon le Directeur général de la SGDS –GN, Valéry Lawson. Depuis le 1er juillet 2020, la société a collecté plus de 750 mille tonnes de déchets dans plus de 438 mille ménages dans le Grand Nokoué c’est- à – dire Cotonou, Abomey-Calavi, Ouidah, Porto-Novo et Sèmè- Podji. La société dispose aujourd’hui de 80 camions de collecte et plusieurs autres équipements pour le service de ramassage. Valéry Lawson évoque un bilan qui peut être amélioré. Il a laissé entendre que la société qu’il dirige a hérité dès le 1er juillet 2020 «d’une quarantaine de point de regroupement dont une dizaine était fonctionnel parce que mal construit, d’accès difficile, insuffisants également pour assurer efficacement le service ».

Plus de 1000 dépotoirs recensés

Cette société de ramassage des ordures a construit 25 points de regroupement et dispose aujourd’hui de 63 points de regroupement qui sont fonctionnels. Auparavant, la quasi-totalité de ces déchets alimentaient les dépotoirs sauvages ou étaient vendus pour combler les bas-fonds ou déposer directement sur les berges. Le Directeur général Valéry Lawson a révélé qu’avant le démarrage des activités de la société plus de 1000 dépotoirs ont été recensés mais 88 grands dépotoirs ont été détruits. Selon lui, grâce à ces points de regroupement aujourd’hui, «il n’y a plus de déchets qui soient rejetés dans la nature ou qui vont alimenter » les bas-fonds mais il y a encore des efforts à faire.

Restructuration de la Pré-collecte des PME

Près de 1 milliards 700 millions de francs CFA ont été investis par l’Etat béninois pour restructurer et réorganiser la pré collecte des PME. Valéry Lawson a déclaré que rien que la pré-collecte dans les 67 zones a permis de créer près de 1200 emplois directs. Il faut signaler qu’aujourd’hui près de 34.000 tonnes de déchets sont collectés par mois contre 18.000 en 2020. La collecte des déchets reste gratuite pour les ménages mais les responsables de la structure ne comptent pas s’arrêter à ses progrès. Leur première priorité, c’est le tri et la valorisation des déchets car leur objectif est que d’ici 5 ans, la société réduit « d’au moins 50% la quantité des déchets à enfouir ».