Lors d’une récente rencontre avec les militants et militantes du parti les Démocrates, l’ancien député Basile Ahossi a critiqué l’éducation au Bénin. Il a également parlé de l'opposante Reckya Madougou, mais aussi de la dernière décision de la Cour des comptes sur la gestion des fonds Covid. Concernant l’éducation au Bénin, ce membre influent du parti d’opposition pense que la scolarisation des filles et des garçons est en train de reculer.

Des arguments pour nous discréditer

« Les enfants ne vont plus suffisamment à l’école. Les enseignants ne dispensent plus le savoir correctement. Mais ce n’est pas de leur faute, c’est parce qu’ils ont faim » a déclaré M Ahossi en langue nationale Fongbé. Pour lui, c’est un sujet de préoccupation chez les Démocrates, et il faut que le parti aille à l’Assemblée nationale pour interroger le gouvernement à ce propos. Il dit être conscient que leurs adversaires politiques ne manqueront pas de les traiter de va-t’en guerre, mais pour lui, ce sont des arguments qui n’ont pour but que de les discréditer, et cela a commencé depuis les élections présidentielles de 2021 avec la candidate du parti Reckya Madougou.

Basile Ahossi pense d’ailleurs que " si on avait laissé (l’ancienne ministre) participer à ces élections, les Démocrates seraient déjà au pouvoir". En ce qui concerne la gestion des fonds Covid, l’opposant, a rappelé la première décision de la Cour des comptes qui signalait des irrégularités. Il dit être étonné de constater qu’après les réactions du gouvernement, la Cour décide dans sa décision finale qu’il n’y a plus d’irrégularités. Pour Basile Ahossi, les Démocrates doivent être au parlement, pour faire toute la lumière sur ces genres d'affaires.