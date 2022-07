Après sa démission de la tête de la Cour constitutionnelle, Joseph Djogbénou a fait une déclaration de presse hier mercredi 13 juillet à Cotonou. Il a globalement expliqué son acte. Selon ses dires, ce « n’est pas parce que la Cour constitutionnelle devient une sorte d’enclos à rejeter, mais justement parce qu’il est important de se mettre avec beaucoup d’humilité au service de nos compatriotes et surtout au service du parti (l'Union progressiste) pour contribuer davantage à la construction du pays ». Il estime par ailleurs que « les objectifs majeurs au sein de la Cour constitutionnelle » paraissent être « accomplis, réalisés ».

Redevenir comme un simple ouvrier sur le chantier politique

Il est donc nécessaire pour lui, de retourner sur le chantier politique. « Il est nécessaire de redevenir comme un simple ouvrier auprès du chantier, de renouveler l’engagement politique » explique Joseph Djogbénou. En clair , l’ancien président de la Cour constitutionnelle a préféré reprendre l’engagement politique là où il l’avait laissé. Une décision qui lui a été dictée par « sa conscience, mais également par ce qu’il résulte de l’analyse de la situation politique, qu’à titre personnel ; ( il ) a pu faire ». Joseph Djogbénou qui revendique la qualité d’un intellectuel engagé dit vouloir se remettre en chemin, parcourir le Bénin et faire en sorte que ses compatriotes comprennent mieux « ce que au plan politique on leur offre et qu’ils participent mieux à la réalisation de cette offre ».

Sur l'obligation de réserve attachée à sa qualité d'ancien président de la Cour

Quand vous comprenez que ce dont « vous pouvez être utile dans le cadre d’une institution est déjà suffisamment accompli, et qu’il est encore nécessaire de contribuer ailleurs au renforcement de l’Etat de droit, il faut en tirer les conséquences, nous avons tiré les conséquences » a-t-il poursuivi. En ce qui concerne l’obligation de réserve attachée à sa fonction d’ancien président de la Cour constitutionnelle, il rassure : « Je suis suffisamment averti pour ne rien dire, pour ne rien révéler qui soit dans le périmètre de la Cour constitutionnelle. Mais au-delà de tout, je suis un citoyen engagé et fortement impliqué ».