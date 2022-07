Du 30 juin au 1er juillet 2022, la ville de Cotonou a accueilli l’Assemblée générale du 7ème congrès de l’Association des hautes juridictions de cassation des pays ayant en partage l’usage du Français (Ahjucaf). Après l’adoption des rapports de validation des différentes activités menées au cours des deux jours par les Haut magistrats et praticiens du droit de l’espace francophone et les membres de la communauté judiciaire du Bénin , selon Radio Bénin, l’actuel Président de la Cour Suprême du Bénin , Victor Dassi Adossou est élu nouveau président de l'Ahjucaf à l’issue de cette Assemblée générale .

Le ministre de la justice, Sévérin Quenum, procédant à la cérémonie de clôture , a fait savoir aux participants du 7ème Congrès de l'Ahjucaf qu’ils ont «décliné et débattu de la problématique de la nécessaire intelligibilité des motifs des décisions des Cours suprêmes judiciaires », car selon le ministre, les congressistes ont échangé dans le cadre de discussions nourries sur «la lisibilité, la prévisibilité et la prédictibilité que commandent les décisions rendues par les Cours et tribunaux ».

Le ministre Sévérin Quenum est rassuré qu’à l’issue du 7ème Congrès de l’Association des hautes juridictions de cassation des pays ayant en partage l’usage du Français, « le juge francophone aura ici à Cotonou pris toute sa part dans la nécessaire crédibilisation de l’œuvre de justice qui passe par l’impartialité, l‘objectivité et la pertinence juridique des décisions qu’ il rend au nom des peuples souverains de nos Etats respectifs ».