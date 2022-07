La nouvelle fait le tour de la toile depuis quelques heures. Dans le dossier des «biens mal acquis» gabonais, la justice a décidé d'avancer encore un peu plus. Plusieurs média internationaux ont annoncé dans la matinée de ce vendredi que cinq enfants de l'ancien président gabonais Omar Bongo ont été mis en examen le mois dernier et ce mois de Juillet. Ce n'est pas la première fois que des enfants de l'ancien chef d'Etat du Gabon sont mis en examen.

Cinq enfants d'Omar Bongo mis en examen en France dans le dossier des «biens mal acquis» gabonais. C'est l'une des informations que plusieurs médias internationaux relayent depuis la matinée de ce vendredi 29 Juillet. Selon des sources généralement bien introduites, parmi les enfants mis en examen figurent Pascaline Bongo, Omar Denis Jr Bongo, Jeanne Matoua (38 ans) et Joseph Matoua(40 ans). Jeanne et Joseph Matoua sont les enfants que l'ancien président a eu avec Patricia Matoua. Pascaline Bongo, 66 ans, est la fille ainée de l'ex-président gabonais et Omar Denis Jr Bongo, 28 ans, est l'un de ses fils et est en même temps le petit-fils du président congolais Denis Sassou Nguesso.

Selon le média français Le Figaro, ces enfants de l'ex-dirigeant gabonais sont mis en examen "pour recel de détournement de fonds publics, de corruption active et passive, de blanchiment et d'abus de biens sociaux". L'affaire des biens mal acquis ne date pas d'aujourd'hui et n'est pas spécifique à la famille de l'ancien dirigeant gabonais Omar Bongo. D'autres familles de dirigeants africains sont également ciblées. L'une d'elles est la famille du président Equato-Guinéen Teodoro Obiang dont le fils Teodorin Obiang a été condamné en France. Plus tôt cette année, 4 enfants d’Omar Bongo étaient mis en examen en France toujours dans cette sombre affaire. Il s'agissait de Grâce, Betty, Arthur puis Hermine.