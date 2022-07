La 14ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) féminine qui a eu lieu du 2 au 23 juillet 2022 à Rabat et à Casablanca au Maroc s’est achevée ce samedi 23 juillet 2023 à Rabat avec le sacre pour la première fois de leur histoire des Banyana Banyana de l’Afrique du Sud. Elles ont battu en finale de ladite compétition les Lionnes de l’Atlas du Maroc par le score de 2 buts à 1 et succèdent ainsi au palmarès de la compétition au Nigeria.

L’Afrique du Sud a remporté enfin la Coupe d’Afrique des Nations (Can) féminine de football après avoir perdu à cinq (05) reprises notamment en 1995, 2000, 2008, 2012 et 2018, la finale d’une phase finale de la Can féminine. Ce samedi 23 juillet 2022 à Rabat, la sélection nationale féminine Sud-africaine est difficilement arrivée à bout de celle du Maroc par le score de 2 buts à 1. Les deux buts des Banyana Banyana ont été marqués respectivement par l’attaquante Hildah Magaia aux 63ème et 71ème minutes du jeu. Quant aux Marocaines, elles ont réduit la marque à la 80ème minute par l’attaquante Rosella Ayane à la suite d’une reprise du plat du pied. Malgré les neuf (09) minutes d’arrêt de jeu accordées par l’arbitre, les Lionnes de l’Atlas ont tenté par tous les moyens d’égaliser mais elles se sont heurtées à la solide défense sud-africaine qui a plié mais n’a pas rompu. La confrontation Maroc # Afrique du Sud a donc pris fin par le score de 2 buts à 1. Pour le match du classement, la Zambie a dicté, le vendredi 22 juillet 2022 à Casablanca, sa loi aux Super Falcons du Nigeria sur un score étriqué de 1 but à 0. Les Zambiennes prennent ainsi la 3ème place de la 14ème édition de la Can féminine Maroc 2022. Rappelons que le Nigéria a gagné à 11 reprises la Can féminine et la Guinée Equatoriale à 2 reprises.

Il faut signaler également que l’Afrique du Sud, le Maroc, la Zambie et le Nigéria sont qualifiés pour la prochaine Coupe du monde féminine de football qui se déroulera du jeudi 20 juillet au samedi 20 août 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande. Le Sénégal et le Cameroun de leur côté joueront les barrages intercontinentaux. Le tournoi de barrages se déroulera à Hamilton à Auckland du 17 au 23 février 2023. Des Dix (10) équipes qui vont disputer ce tournoi de barrages intercontinentaux, trois (03) décrocheront leur place pour le Mondial féminin de la Fifa 2023. Ces barrages seront un véritable avant-goût pour les préparatifs de cet important événement footballistique féminin de 2023.