« Lorsque la patiente dort, la tumeur se réveille ». C’est du moins ce que révèle une étude dirigée par Nicola Aceto, oncologue moléculaire à l’École polytechnique fédérale de Zurich (ETH), en Suisse. Il s’agit d’une étude qui a été réalisée sur le cancer du sein. L’enquête a pris en compte des patientes atteintes de ce type de cancer. On retient que, les cellules cancéreuses profitent des cycles hormonaux pour se propager pendant le sommeil de la patiente.

Le sommeil ne cause pas le cancer...

Pour Zoi Diamantopoulou, biologiste spécialiste des cellules cancéreuses dans le laboratoire d’Aceto et autrice principale de l’étude, la recherche a le mérite de démontrer « clairement que le moment de la biopsie est très important pour un meilleur diagnostic ». Les scientifiques ont tout de même tenu à faire une nuance. Le cancer n’est pas causé par le sommeil mais sa propagation est affectée par le sommeil et les changements des hormones.

L'étude comble un vide

A en croire les auteurs de cette étude, les résultats viennent en effet combler un vide. Il s’agit notamment du constat qui indique que les cellules tumorales circulantes « ont tendance à être plus nombreux et plus agressifs la nuit ». Selon Francis Lévi, oncologue médical à l’université Paris-Saclay, la toxicité et les effets secondaires de certains médicaments anticancéreux pouvaient être réduits en modifiant l’heure. « Le cancer peut se propager de manière agressive pendant la nuit, mais le corps peut se défendre si nous avons un bon système immunitaire. », a tout de même indiqué Sunitha Nagrath, ingénieure chimiste à l’université du Michigan Ann Arbor.