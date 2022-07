Alors que l'offensive russe se poursuit en Ukraine avec l'avancée des forces du pays, la presse a annoncé qu'un navire russe a été arrêté en Turquie. Le ministre de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a réagi sur le sujet au cours d'une conférence de presse après qu'il s'est entretenu avec Carlos Faria, le ministre vénézuélien des Affaires étrangères. A en croire l'officiel russe, la cargaison était sous contrat entre l'Estonie et la Turquie.

La nouvelle de l'arrestation d'un cargo russe par la Turquie n'a pas laissé indifférente les autorités. Le ministre Lavrov s'est prononcé sur le sujet ce jour lundi 04 Juillet 2022. Selon le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, la cargaison à bord était sous un contrat entre Tallinn et Ankara. "Nous devons faire face à cette situation. Un cargo semble être vraiment russe, sous pavillon russe. Il appartient, à mon avis, au Kazakhstan, et la cargaison était sous un contrat entre l'Estonie et la Turquie. Nous devons tout clarifier", a déclaré le chef de la diplomatie russe.