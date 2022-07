Deux athlètes béninoises, Odile Ahouanwanou en heptathlon et Noélie Yarigo sur le 800m étaient annoncées pour prendre part aux 18èmes Championnats mondiaux d’Athlétisme aux Etats-Unis d’Amérique mais c’est la Franco-Béninoise, Noélie Yarigo qui sera présente aux Mondiaux d’’Athlétisme aux Etats-Unis d’Amérique. Odile Ahouanwanou est absente de ces Mondiaux d’Athlétisme pour faute de visa malgré toutes les démarches qu’elle a faites auprès des autorités américaines pour l’obtention de ce précieux sésame afin de fouler le sol américain.

Du 15 au 24 juillet 2022, la ville d’Oregon aux Etats-Unis d’Amérique accueille les 18èmes Championnats mondiaux d’athlétisme. Le Bénin devrait être représenté par les athlètes Noélie Yarigo et Odile Ahouanwanou. Mais aux dernières nouvelles, c’est Noélie Yarigo seule qui défendra les couleurs du Bénin à ces championnats mondiaux d’athlétisme. Quant à la double championne d’Afrique en heptathlon, Odile Ahouanwanou, elle n’a pu effectuer le déplacement pour ces 18èmes championnats du monde d’athlétisme pour faute de visa. Malgré toutes les démarches entreprises par la Fédération béninoise d’athlétisme (Fba), le ministère des Affaires étrangères et celui des sports, les autorités américaines n’ont pas délivré le visa à Odile Ahouanwanou. Qualifiée seulement en juin 2022 à l’issue des championnats d’Afrique d’athlétisme en Ile Maurice, la double championne d’Afrique en heptathlon a entrepris régulièrement toutes les démarches pour l’obtention de son visa d’entrée aux Etats-Unis d’Amérique.

A part Odile Ahouanwanou, le président de la Fédération béninoise d’athlétisme (FBA), Viérin Dégon qui devrait conduire la délégation béninoise pour ces 18ème Championnats mondiaux d’Athlétisme n’a pu obtenir lui aussi jusqu’à ce jour son visa pour fouler le sol américain malgré qu’il avait à sa possession un passeport de service, un ordre de mission et une note verbale émise par le ministère des Affaires étrangères. Noélie Yarigo a pu faire facilement ses formalités et rejoindre le pays de l’Oncle Sam à cause de sa double nationalité Bénino-française.