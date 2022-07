Après avoir décroché sa qualification pour les demi-finales des 18èmes Championnats du monde d’athlétisme sur la distance du 800 m dames dans la nuit du jeudi 21 juillet 2022 au vendredi 22 juillet 2022 avec un chrono de 2 min 01 sec 58, Noélie Yarigo , âgée de 37 ans dans quelques mois, a été éliminée ce samedi 23 juillet 2022 en demi-finales des Mondiaux d’athlétisme . La sprinteuse béninoise du 800 m a terminé 7ème de sa série avec un chrono de 2 min 01 sec 52, insuffisant pour obtenir au moins une place qualificative pour la finale.

Réagissant sur sa page Facebook ce samedi 23 juillet 2022, après son élimination lors des demi-finales du 800 m dames des championnats du monde d’athlétisme, l’athlète béninoise a déclaré qu’elle a choisi un sport «dont on apprend plus des batailles perdues que des batailles gagnés» et que «ce n’était pas le résultat espéré aujourd’hui ». Et elle a poursuivi : « Je suis très en forme en ce moment mais c’est le sport on joue, on perd, on gagne ». Noélie Yarigo a exprimé toute sa déception d’avoir échoué à nouveau à cette étape des demi-finales du 800 m dames de ces 18èmes Championnats du monde d’athlétisme.

Mais elle ne regrette rien car elle a fait savoir qu’elle a tout donné pour représenter dignement son pays, le Bénin. La détentrice du record national du 800 m dames a laissé entendre qu’il y a de cela un mois qu’elle ne savait pas si elle allait «prendre part à ce championnat» car elle revenait «d’une blessure au talon». «Merci encore pour tout votre amour. Vous me connaissez bien je ne lâcherai pas l’affaire. Rendez-vous pour les prochaines échéances dans quelques semaines» a-t-elle lâché.