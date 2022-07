L’Egypte, le Cap Vert, le Maroc, la Tunisie et l’Algérie sont les cinq (05) équipes qui vont défendre du 11 au 19 janvier 2023 en Pologne et en Suède (aux prochains Championnats du monde de handball), les couleurs du continent africain. La 25ème édition du Championnat d’Afrique de handball masculin s’ est achevé le lundi 18 juillet 2022 au Caire avec le sacre pour la deuxième fois consécutive des Pharaons de handball d’Egypte. Les Egyptiens ont battu en finale de la Coupe d’Afrique des Nations Seniors Hommes- Egypte 2022 de handball la surprenante équipe du Cap Vert par 37 25.

Pendant la première partie de la rencontre Egypte Cap vert, les Egyptiens menaient par 24 12. Avant de décrocher ce nouveau titre, l’Egypte a battu le samedi 16 juillet 2022, en demi finales de ladite compétition, la Tunisie par 29 27. Par contre, les Cap verdiens ont créé la surprise en éliminant en demi finales l’équipe du Maroc par 23 19. L’Algérie de son côté a décroché la 5ème place en venant à bout des handballeurs du Syli national de la Guinée sur le score de 27 à 26 ( 12 10 à la mi temps du match de classement ( 5ème place de la Coupe d’Afrique des nations Can 2022), synonyme de qualification au Mondial 2023 qui aura lieu en Pologne et en Suède du 11 au 29 janvier 2023. L’Algérie sera accompagnée à ce Mondial de handball 2023 par l’Egypte, le Cap Vert, le Maroc et la Tunisie.