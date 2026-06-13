Mondial 2026 : l’Argentine veut faire écarter des stades les pères qui ne paient pas leur pension

À quelques jours de l’entrée en lice de l’Argentine à la Coupe du monde 2026, les autorités de la ville de Buenos Aires ont transmis aux autorités américaines une liste de 13 000 personnes en défaut de paiement de pension alimentaire. Selon le quotidien argentin El Nación, cette démarche vise à empêcher ces débiteurs d’accéder aux stades durant le tournoi organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Une liste de 13 000 débiteurs transmise avant le tournoi

Le gouvernement de la ville de Buenos Aires a communiqué aux autorités chargées de la sécurité du Mondial un fichier regroupant environ 13 000 personnes inscrites au Registre des débiteurs alimentaires en défaut de paiement. D’après les informations rapportées par El Nación, ces personnes pourraient se voir refuser l’accès aux rencontres de la Coupe du monde si leur situation n’est pas régularisée.

La mesure intervient alors que la sélection argentine s’apprête à débuter sa campagne mondiale face à l’Algérie dans la nuit de mardi à mercredi. L’équipe dirigée par Lionel Scaloni doit ensuite affronter l’Autriche le 22 juin puis la Jordanie le 28 juin lors de la phase de groupes.

Pour les personnes concernées, la possibilité d’assister aux rencontres dépendrait désormais d’une mise à jour de leur situation administrative et de leur retrait du registre officiel.

Un registre déjà utilisé pour imposer des restrictions

Cette initiative s’appuie sur un dispositif déjà en vigueur en Argentine. Plusieurs provinces ainsi que la ville de Buenos Aires disposent depuis des années d’un registre des débiteurs alimentaires, connu sous le nom de Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM ou RPAM selon les juridictions).

L’inscription dans ce registre peut entraîner diverses restrictions administratives. Selon les règles adoptées localement, les personnes concernées peuvent notamment rencontrer des difficultés pour accomplir certaines démarches officielles, accéder à certaines fonctions publiques ou obtenir certaines autorisations administratives.

Les autorités argentines ont progressivement étendu l’utilisation de ces registres à différents domaines de la vie publique afin d’encourager le respect des obligations alimentaires envers les enfants.

Des contrôles renforcés autour des événements sportifs

Le recours à des mesures liées aux manifestations sportives n’est pas inédit en Argentine. Ces dernières années, plusieurs initiatives ont visé à empêcher des débiteurs alimentaires d’assister à certains événements, notamment dans le cadre de compétitions de football.

La transmission de cette liste aux autorités américaines marque toutefois une nouvelle étape en raison de la dimension internationale de la Coupe du monde. Selon El Nación, les personnes figurant toujours dans le registre au moment des contrôles risqueraient d’être écartées des stades pendant la compétition.

L’Argentine disputera son premier match du tournoi face à l’Algérie avant d’enchaîner contre l’Autriche puis la Jordanie lors de la phase de groupes.