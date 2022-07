Sa première émission aura créé une grosse polémique. La Coach Hamond Chic, très connue pour ses live enflammés et ses conseils à la volée aura encore frappé. Lors de sa première émission, un conseil donné à une auditrice a choqué bon nombre de téléspectateurs et internautes. Hamond Chic s'est en effet interrogé sur la pertinence de tomber enceinte d'un chauffeur alors qu'au même moment, un "sugar daddy" est à ses trousses.

«tu n’es pas ambitieuse... comment tu peux tomber enceinte d’un chauffeur... pourquoi tu lui a dit que tu es enceinte ? Prend l’enfant pour le donner à ton sugar ...» des propos lancés par la coach et qui ont choqué de nombreux internautes. Sur la toile, cette dernière a été vivement critiquée et a décidé de se justifier à travers un post. «Je n’ai rien contre les chauffeurs, ma grande Soeur a marié un chauffeur et elle est heureuse, svp réécoutez l’émission, elle sort avec un homme qui s’occupe d’elle et va mougou avec le chauffeur; d’où ma réponse. Ne sortez pas du contexte , même si…» a tenté de justifier la coach.