Les premiers cas du type BA.2.75 du variant Omicron du Covid-19, connu également comme "centaure", ont été enregistrés aux Pays-Bas, rapporte l'Institut national de la santé publique et de l'environnement. Selon lui, "ce type a été découvert dans des échantillons prélevés le 26 juin". L'institut n'a pas révélé le nombre exact de personnes infectées.

Le BA.2.75 a été signalé auparavant en Australie, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Inde, au Canada, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis et au Japon. Selon les informations préliminaires, il possède une plus grande capacité de franchissement de l'immunité et pourrait être plus contagieux. Rien n'indique cependant qu'il peut provoquer des formes plus graves de la maladie. (Tass)