De possibles cas de perte d’audition peuvent être imputés aux vaccins à ARN Messager. C’est du moins ce qu’il convient de retenir de deux rapports de l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) rendus publics ce jeudi 30 juin. L’autorité sanitaire indique s’être penché sur des cas de perte d’audition après une vaccination Pfizer ou Moderna. « À ce stade, le lien de causalité entre ce vaccin et les cas de surdité n’est pas établi, mais il ne peut être exclu pour un certain nombre de cas », a tout de même tenu à préciser l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM).

144 cas considérés

On retient ainsi que près de 200 cas de personnes vaccinées avec Pfizer et plus de 50 avec Moderna ont été identifiés. Mais l’autorité sanitaire s’est penchée uniquement sur 144 post-injections qui ont été documentées et analysées. Les analyses ont été effectuées en collaboration avec deux deux spécialistes ORL. On retient que la plupart des personnes vaccinées avec Pfizer-BioNTech et qui signalent des problèmes d’audition sont dans la tranche d’âge allant de de à 65 ans.

Les recherches se poursuivent

On note également que plus de la moitié d’entre elles souffrent d'une surdité « légère » ou « moyenne 1er degré ».« L‘évolution a été favorable pour la moitié (d’entre elles) avec des délais de régression connus dans quatre cas variant de un à quatre mois », a fait remarquer le rapport de l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM). L’autorité sanitaire indique que le rôle du vaccin dans ces troubles d’audition ne peut être exclu. Mais d’autres recherches devront être effectuées pour mieux connaître les contours de ces effets.