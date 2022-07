Alors que l’information relative à la nouvelle destination de Cristiano Ronaldo continue d’attirer l’attention de ses différents admirateurs, le réseau social de l’oiseau a été le théâtre d’une propagande orchestrée par les fans de l’Olympique de Marseille. Tout serait parti d’une publication qui a été faite par le compte @basilebilo. Dans la soirée de ce mardi, ce dernier a tweeté ce hastag avec un emoji représentant un sablier. L’objectif était de parodier les clubs ou les journalistes qui annoncent de futurs transferts avec plus ou moins de réussite.

La publication de Piers Morgan

Il répondait notamment au journaliste et animateur britannique Piers Morgan qui annonçait la star portugaise dans un endroit surprenant. « Je pense qu’il est très peu probable de revoir Cristiano Ronaldo avec le maillot de Manchester United. Il pourrait jouer dans un endroit très surprenant la saison prochaine » a-t-il déclaré. Mais ces publications auront véritablement inspiré les fans de l’OM qui ont ont placé le #RonaldOM en top tweet à l’échelle mondiale dans la nuit de mardi à mercredi.

Une possibilité?

Sur ce réseau social, on pouvait lire des messages tels que : « Titi c toi le boss entrain de poser avec Cristiano. Je suis prêt à sacrifier ma vie pour que vous voyez ça #RonaldOM » ; « Comment ne pas s’endormir en pensant à Jordan Amavi centrer sur la tête de Ronaldo lors de la première journée de Ligue 1 #RonaldOM », ou encore « Longoria : "Prêt avec OA 15M + 5 bonus et vous prenez 95% de son salaire en charge" #RonaldOM #TeamOM ». Pour l’heure, ce rêve reste utopique pour le club français. Les finances et le statut sont autant d’obstacles à cet événement.

Ça va trop loin là... mais j'adore ! 😂 — Josef Matula (@BazaltLatch) July 20, 2022