L’Organisation pour la défense des droits de l’homme et des peuples (Odhp) est sortie de sa réserve après le décès en détention de l’ex-Dg de l’ANATT Thomas Agbéva. A travers un communiqué, elle exprime sa préoccupation et son inquiétude surtout que l’ancien patron de l’ANATT n’est pas le seul à casser la pipe dans l’univers carcéral.

Pour de meilleures conditions de détention

« La mort de Agbéva Thomas émeut l’opinion nationale comme celle de Francis Dodo (le 2 décembre 2020) ou celle de Sébastien Kinssiklounon (le 18 mars 2022). Le premier était le chef quartier à Godomey (Abomey-Calavi), le second était le Premier adjoint au maire Georges Bada (Abomey-calavi qui s’est évadé entre-temps) » renseigne le communiqué de l’Odhp. L’organisation rappelle qu’elle n’a jamais cessé d’interpeller les pouvoirs publics pour que les « détenus politiques » ou de droits communs soient bien traités dans le respect de leurs droits en tant qu’humains et dans la dignité. Tant en matière de santé, de nourriture, de salubrité des lieux, de visite des parents et amis.

Elle exige dès à présent de « meilleures conditions de détention pour tous les détenus y compris les meilleurs soins de santé possibles ». Ceci permettra d’éviter des pertes de vies humaines et la manifestation de la vérité dans les affaires pour lesquelles ces personnes ont été emprisonnées, selon l’ODHP.