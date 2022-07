Depuis plus de quatre mois, la Russie a lancé une offensive en Ukraine. Du fait de cette situation, les céréales ukrainiennes ne sont plus envoyées vers leurs destinations comme c'était le cas auparavant. Les pays importateurs de ces céréales ont très souvent fait un plaidoyer pour qu'un corridor sécurisé soit ouvert pour permettre le transit de ses marchandises. Ce lundi 11 Juillet les présidents russe et turque ont échangé par téléphone. Occasion pour le président Erdogan de dire à son homologue russe Poutine qu'il est temps d'agir pour que cela soit une réalité.

Il est temps d'agir pour la création du corridor céréalier sécurisé en mer Noire. C' est ce qu'a affirmé ce lundi matin, le président Recep Tayyip Erdogan à son homologue russe, le président Vladimir Poutine au cours d'un échange téléphonique. L'information a été rapportée par l'agence de presse officielle de la Turquie, l'Agence Anadolu sur son site internet seulement quelques minutes avant notre parution.

"Erdogan a indiqué au président russe qu'il est venu le temps d'agir pour la création du corridor céréalier sécurisé en mer Noire, conformément au plan élaboré avec les Nations Unies. Appelant à une paix juste et durable en Ukraine, Erdogan a assuré que la Türkiye est disposée à déployer tous les efforts nécessaires pour relancer le processus de négociations entre la Russie et l'Ukraine", peut-on lire sur le site de l'agence.