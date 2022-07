Depuis que la Russie a lancé une offensive en Ukraine, la Türkiye s'est impliquée pour tenter de trouver une solution à la crise. En effet, le pays dirigé par Recep Tayyip Erdoğan a organisé des pourparlers entre les délégations des deux pays pour qu'elles échangent sur les points qui les opposent. Hier lundi 11 Juillet, le président Erdogan et le président Poutine ont échangé par téléphone. Sans surprise, la crise ukrainienne a été évoquée ainsi que d'autres sujets d'actualité. Ce mardi l'agence de presse russe TASS a annoncé que les dirigeants des deux pays vont se rencontrer en Iran.

Après leur dernier appel téléphonique, les présidents Poutine et Erdogan vont se rencontrer à Téhéran. L'agence a été donnée par l'agence TASS qui cite le Kremlin. Pendant sa visite en Iran, le président russe Vladimir Poutine va rencontrer les dirigeants garants du processus d'Astana précise l'agence de presse russe TASS. Pour rappel, dans la journée d'hier les dirigeants russe et turcs ont échangé par téléphone.

Occasion pour le président Erdogan de dire à son homologue russe Poutine qu'il était temps d’agir pour créer un corridor céréalier sécurisé. Erdogan et Poutine ont également parlé du règlement du conflit en Syrie. En évoquant le règlement en Syrie, les deux dirigeants ont mis l’accent sur l'importance du travail triparti, conjointement avec les partenaires iraniens, dans le cadre du processus d'Astana. C’est ce qu’a annoncé la présidence russe. De plus, M. Poutine a chaleureusement félicité M. Erdogan et tout le peuple turc pour l'Aïd el-Kebir, a précisé le Kremlin.