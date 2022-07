L'accord sur la création d'un couloir céréalier sera signé vendredi à Istanbul, a annoncé jeudi l'administration du président turc Recep Tayyip Erdogan. "L'accord sur l'exportation de céréales [d'Ukraine] sera signé vendredi à 13 heures 30 GMT au palais de Dolmabahçe avec la participation de représentants de l'Ukraine et de la Russie et la présence du président turc Recep Tayyip Erdogan et du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres", indique le communiqué relayé par Tass.

Toutefois, la partie ukrainienne a averti qu'elle « ne soutiendra que les solutions qui garantissent la sécurité des régions méridionales de l’Ukraine, une position forte des forces armées ukrainiennes en mer Noire et l’exportation sûre des produits agricoles ukrainiens ». Les Etats-Unis ont salué cet accord, mais ont toutefois ajouté : « nous n’aurions jamais dû être dans cette situation pour commencer »