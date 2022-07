Il est sous contrat avec Nice jusqu’en 2025, mais il pourrait quitter plus tôt que prévu la Côte d’Azur. En effet, selon le quotidien français l’Equipe, Kephren Thuram, le deuxième né de Lilian Thuram plairait à Luis Campos, le nouveau directeur sportif du Paris Saint Germain (PSG). Christophe Galtier, l’entraîneur de Paris connaît également très bien le joueur, puisqu’il a été son coach la saison dernière. Mais Kephren Thuram quittera-t-il Nice ?

Le président de Nice a été très clair: il n'est pas à vendre

En tout cas, Julien Fournier, l’ex-directeur du football trouve qu’il n’aurait pas envie d’aller ailleurs. « Je crois que ces joueurs (Thuram et Gouiri) sentent qu’ils sont dans un club ambitieux sportivement et un club sérieux. Je ne pense pas qu’à court terme, ils aient envie ni intérêt à aller ailleurs » déclarait-il.

Le président de Nice Jean-Pierre Rivère n’a également pas l’intention de vendre le joueur. « Non, ce ne sera pas possible. La porte est bien sûr fermée pour Kephren Thuram, on ne vendra pas nos meilleurs joueurs cette saison » a clairement fait savoir le patron du Gym. Seulement dans le football, la vérité d’un jour n’est pas celle du lendemain. Képhren Thuram est âgé de 22 ans. Il a joué 41 matchs la saison dernière dont 36 en Ligue 1.