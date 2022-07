C’est un secret de polichinelle. Shakira la célèbre chanteuse colombienne à des ennuis avec l'administration espagnole des impôts. Elle est accusée de fraude fiscale par la justice. En effet selon le parquet espagnol, la musicienne doit 14,5 millions d’euros aux impôts, des impayés qui couvrent la période allant de 2012 et 2014. La justice l’accuse d’avoir menti sur son lieu de résidence, en laissant croire qu’elle vivait aux Bahamas alors qu’elle vivait en Catalogne. Ses avocats affirment pourtant le contraire.

Elle avait tenté en vain d'obtenir l'abandon des poursuites en mai dernier

Ils rappellent que leur cliente n’a jamais vécu plus de six mois en Espagne jusqu’en 2014 parce qu’elle tirait l’essentiel de ses revenus de ses tournées internationales. Or selon la loi, il faut vivre plus de 6 mois dans un pays pour établir sa résidence fiscale dans celui-ci. La chanteuse qui ne reconnaît pas sa culpabilité dans cette affaire a tenté d’obtenir l’abandon des poursuites contre elle, en mai dernier, mais sans succès. Un tribunal de Barcelone a rejeté sa requête. Ses vents contraires, ne semblent pas décourager la musicienne qui a refusé un accord avec le parquet espagnol concernant ce différend.

"Des méthodes abusives"

Elle soutient avoir déjà payé 17, 2 millions d’euros aux impôts en Espagne et n’a donc plus aucun compte à rendre au « trésor public » de ce pays « depuis de nombreuses années ». La musicienne ne doit « plus aucune dette » donc selon ses dires. C’est ce qui semble motiver la chanteuse à refuser l’accord que lui proposait le parquet espagnol, l’accusant de violer totalement ses droits et d'user de "méthodes abusives".

« Absolument certaine de son innocence » Shakira est donc décidée à « poursuivre » la procédure jusqu’au procès, ont fait savoir dans un communiqué ses avocats, ce mercredi. Elle dénonce donc, la « violation totale de ses droits » et pointe du doigt l’obstination du parquet à « réclamer l’argent récolté pendant (ses) tournées internationales et (l’émission) « The Voice », où (elle) n’étais pas encore résidente en Espagne ». La justice espagnole n'a pas encore décidée d'ouvrir un procès et ses avocats pensent qu'un probable accord est donc toujours possible.