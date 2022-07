Le porte-parole du gouvernement français, Olivier Véran, a appelé les citoyens à économiser l'énergie pour limiter les risques de coupure d'électricité en hiver prochain. M. Véran a fait cette déclaration ce mercredi à l'issue de la réunion du Conseil des ministres. "Quand on part en week-end et en vacances, on débranche un maximum de prises électriques puisque sinon cela continue de consommer de l’énergie et notamment on débranche son Wi-Fi, on baisse un peu la climatisation [...] et puis, bien sûr, on éteint les lumières quand on n’utilise pas les pièces", a indiqué Olivier Véran.

La France craint une riposte de la Russie pendant la période hivernale en guise de sanctions après les nombreuses sanctions à elle infligées par les occidentaux. Le pays de Vladimir Poutine a plusieurs fois essayé de rassurer ses partenaires économiques, mais rien n'y fit. Ces derniers ne croient pas en la promesse russe. Outre la France, d'autres pays comme l'Allemagne ont également averti leurs citoyens quant au risque réel de pénurie et tente de sensibiliser la population sur l'importance de l'économie d'énergie. Il faut dire que le danger qui guette les européens n'est pas seulement de l'ordre du chauffage en hiver. Il y a également la possibilité d'un effondrement économique, tant les industries et l'économie en général des pays concernés dépendent du gaz russe.

Selon le porte-parole du gouvernement français, l'énergie économisée pourra être utilisée en automne et en hiver. Le porte-parole du gouvernement français a déclaré que le conflit en Ukraine se prolongera. "Nous accélérons notre préparation pour faire face au risque réel de pénurie en énergie qui pourrait intervenir à compter de cet hiver", a-t-il ajouté selon Tass. Olivier Véran a noté une "stratégie européenne portée par la Commission européenne pour constituer des stocks européens et activer des mécanismes de solidarité européenne". "Puis, il y a notre stratégie nationale qui vise à reconstituer au plus vite 100% de nos stocks, notamment nos stocks de gaz pour faire face à l’éventualité d’une coupure de gaz par les Russes à l’automne ou l’hiver prochain", a-t-il souligné.