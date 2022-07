«Contribution du secteur privé à la mise en œuvre de l’accord de Paris sur le climat ». C’est le thème de la sixième édition de la conférence internationale sur la finance verte qui a démarré au Golden Tulip hôtel de Cotonou. Cette rencontre co-organisée par African Garantie Fund (AGF) et Nordic Development Fund (NDF) s’inscrit dans l’optique globale de renforcer les capacités des institutions financières afin de financer les projets verts dans un environnement moins risqué. Elle est parrainée par le ministre de l’économie et des finances Romuald Wadagni et regroupera pendant quatre jours d’importants acteurs tant privés qu’étatiques de l’Afrique.

Le choix du Bénin pour abriter cette rencontre réside du fait des prouesses du gouvernement en matière d’assainissement des finances publiques et de développement, a déclaré le directeur exécutif de AGF Jules Ngankan. Premier pays africain à faire un emprunt obligataire en euro, premier pays africain en matière de transparence budgétaire, économie la plus dynamique de l’Uemoa, tels sont les atouts dont dispose le Bénin et qui doivent inspirer les autres pays du continent africain. « Nous sommes venus ici pour apprendre à transformer les défis en opportunités » a-t-il conclu. Le ministre de l’économie et des finances Romuald Wadagni s’est réjoui de l’importance accordée à son pays où le secteur privé investit déjà dans le financement de l’économie à plus de 80%.

Le gouvernement joue sa participation en améliorant tous les jours, le corpus réglementaire qui accompagne le secteur privé. Le ministre Wadagni a ensuite pris l’engagement « de sensibiliser davantage les banques pour plus d’investissement dans le vert. Les travaux de cette sixième édition de la conférence internationale sur le vert, se feront en ateliers pour des chefs de départements, risques, crédit, opérations et exploitations de banques. Crée par le gouvernement danois le 1er juin 2012 AGF est une institution financière non bancaire dont l’objectif est de promouvoir le développement économique, d’accroître les créations d’emplois et de réduire la pauvreté en fournissant des garanties et un appui au renforcement des capacités spécifiquement destinés à soutenir les petites et moyennes entreprises africaines. Quant à NDF, il a été créé conjointement par le Danemark, la Finlande, l’Islande, la Norvège et la Suède axé exclusivement sur le changement climatique et le développement des pays à faible revenu.