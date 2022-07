Aux Etats-Unis, Huawei, le géant chinois des télécoms est souvent accusé d’espionnage. Sous la présidence Trump, la société avait même été placée sur la liste noire de l’oncle Sam. Ce qui entravait ses relations commerciales avec les entreprises américaines. Joe Biden arrivé au pouvoir en janvier 2021, n’a pas encore levé ces sanctions. C’est dans ce contexte qu’on apprend que le FBI (Federal Bureau of Investigation) mène des investigations sur les appareils Huawei aux Etats-Unis. Une enquête qui a débuté depuis la présidence Obama. En effet, le service de renseignement intérieur, soupçonne Huawei d’espionner pour le compte de Pékin.

« Cela interférerait avec notre capacité à commander...»

Selon l’enquête, le groupe de Shenzhen, aurait la capacité d’intercepter les communications d’un certain nombre de bases militaires se trouvant dans les zones rurales. Le géant chinois serait même en mesure d’interférer avec les échanges sur l’armement nucléaire des USA. Un ex-responsable du FBI, interrogé par CNN confirme que le risque existe que Huawei accède grâce à ses équipements aux communications sur les missiles nucléaires des Etats-Unis. « Cela interférerait avec notre capacité à commander et à répondre à une attaque nucléaire » assure-t-il.

« Nous n’avons jamais été impliqués dans des incidents »

Notons que l'équipement de Huawei continue d’être utilisé par plusieurs opérateurs américains dans les zones rurales. Le groupe de Shenzhen n’a pas tardé à réagir à ces soupçons du FBI. « Tous nos produits importés aux Etats-Unis ont été testés et certifiés par la FCC avant d’y être déployés. Notre équipement ne fonctionne que sur le spectre alloué par la FCC pour un usage commerciale (…) Depuis plus de 30 ans, Huawei a fait ses preuves en matière de cybersécurité et nous n’avons jamais été impliqués dans des incidents » a-t-il démenti. Du côté américain on n’a pas encore réussi à prouver que Huawei a effectivement collecté des renseignements sur le sol des Etats-Unis pour l’empire du milieu, à la demande de ce dernier.