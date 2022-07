Une mannequin brésilienne fait parler d’elle dans la presse people depuis quelques semaines. Il s’agit de Jennifer Pamplona. Cette jeune femme de moins de 30 ans a tout fait pour ressembler à la star de télé-réalité Kim Kardashian. Mais à un moment donné de sa vie, elle a décidé de retrouver ses apparences et traits qu’elle avait changés. Selon les confidences qu’elle a faites, elle a subi plusieurs dizaines d’interventions chirurgicales pour ressembler à l’ex de Kanye West.

600 000 dollars

Ces interventions qui sont réparties sur 12 ans lui auront coûté 600 000 dollars. Elle fait par la suite savoir que ce nouveau corps ainsi que le nouveau visage ne lui conviennent plus. « Les gens me prenaient pour une Kardashian, et ça a commencé à m’agacer. J’ai travaillé, j’ai étudié, j’étais une femme d’affaires. J’ai fait toutes ces choses dans ma vie privée, et j’étais uniquement reconnue du fait de ma ressemblance avec les Kardashian. », a-t-elle expliqué à la presse.

Sa première intervention à 17 ans

Elle a ainsi pris la décision de reprendre toute la série d’interventions chirurgicales pour changer d’aspect. Ceci lui coûtera en plus des 600 000 dollars déjà dépensés 120 000 dollars supplémentaires. « J’ai découvert que j’étais accro à la chirurgie et je n’étais pas heureuse. […] C’était une addiction et je suis entrée dans un cycle où chirurgie égal célébrité et argent, j’ai perdu le contrôle. J’ai traversé beaucoup de moments difficiles. », a-t-elle reconnu. Notons qu’elle a subi sa première chirurgie à 17 ans en 2010.