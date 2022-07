Les relations diplomatiques entre les Etats-Unis et la Chine ont pris un coup, suite à la pénétration d’un navire américain dans une zone revendiquée par cette dernière. En effet, hier mardi 19 juillet 2022, un destroyer de la marine américaine, un lance-missiles USS Benfold, a traversé, pour la troisième fois en une semaine le détroit de Taïwan. Pour Washington, ce dernier passage prouve son engagement en faveur d'un « indo-pacifique libre et ouvert ». Cependant, les autorités chinoises y voient une provocation, tout en estimant que les USA mettent à mal la paix et la stabilité dans la région.

Ils avaient dénoncé l’activité militaire « provocatrice et déstabilisante » de Pékin

Suite au passage du navire américain, la Chine a réagi ce mercredi 20 juillet 2022, en indiquant qu’elle l’avait placé sous surveillance. « Les fréquentes provocations et parades des États-Unis démontrent pleinement que les États-Unis sont le destructeur de la paix et de la stabilité dans le détroit de Taïwan et le créateur de risques pour la sécurité dans le détroit de Taïwan » a déclaré, le colonel Shi Yi, porte-parole de la partie orientale de l’Armée populaire de libération. Notons que la réaction de la Chine intervient plus d’un mois après que les USA aient dénoncé l’activité militaire « provocatrice et déstabilisante » de Pékin, près de Taïwan.

Ces propos avaient été tenus par le patron du Pentagone, Lloyd Austin, qui avait estimé que les actions chinoises menacent de saper la stabilité dans l’Indo pacifique. « Les pays de l'Indo-Pacifique ne devraient pas faire face à l'intimidation politique, à la coercition économique ou au harcèlement » avait-il ajouté. Pour rappel, la Chine revendique sa souveraineté sur Taïwan. Cette opinion est partagée par la Russie, qui considère l’île comme faisant partie intégrante de l’empire du milieu. « La position de principe de la Russie sur la question taïwanaise reste inchangée. Nous partons du fait qu'il n'existe qu'une seule Chine, que le gouvernement chinois est l’unique gouvernement légitime représentant toute la Chine et que Taïwan fait partie intégrante de la Chine » avait déclaré Maria Zakharova, porte-parole de la diplomatie russe.