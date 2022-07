La Cour pénale internationale (CPI) prévoit d'inculper la Russie pour crimes de guerre en Ukraine cet hiver, a rapporté Bloomberg mercredi, citant des sources. Selon la source, la procédure sur l'affaire pourrait commencer à la fin de cette année ou au début de l’année 2023, la date exacte n'a pas encore été déterminée. Il est à noter que les sources ont refusé de commenter les détails qu'il est envisagé d'inclure dans cette affaire selon Tass.

En outre, l'Ukraine négocie avec la CPI le transfert d'au moins un prisonnier de guerre russe, qui pourrait témoigner contre la Fédération de Russie. La Russie n'est pas membre de la CPI, d'ailleurs, en novembre 2016, le président russe Vladimir Poutine a signé un décret déclarant que le pays n'avait pas l'intention de devenir partie au Statut de Rome de la CPI. Selon la partie russe, la Cour n'a pas justifié les espoirs placés en elle et n'est pas devenue un organe de justice internationale véritablement indépendant et faisant autorité. (Lire l'article de Bloomberg)