Avec la tension entre l'occident et la Russie, la France se prépare à toutes les éventualités. Lors des rencontres économiques, un événement tourné sur l'économie dans la ville d'Aix-en-Provence, le ministre français de l’Économie et des Finances Bruno Le Maire s'est confié sur les craintes de la France concernant le gaz russe. "Préparons-nous à une coupure totale du gaz russe ; aujourd'hui, c'est l'option la plus probable", a déclaré Le Maire lors de ces rencontres. Le ministre a annoncé que le gouvernement français s'efforçait d'identifier les entreprises qui devraient bénéficier d'une protection prioritaire en cas de rupture d'approvisionnement.

"Vous devez également préparer des plans de délestage, nous le faisons", a-t-il déclaré plus tard aux journalistes. "Cela revient à regarder de manière très précise chaque entreprise, chaque bassin d'emploi ; quelles sont les entreprises qui doivent réduire leur consommation d'énergie et celles qui ne le peuvent pas...Nous devons anticiper et nous mettre en ordre de bataille dès maintenant" a déclaré le ministre français. Pour rappel, l'Allemagne est-elle aussi confrontée à la même situation. Le pays craint une crise énergétique et accuse le président russe de mener une guerre hybride contre les pays européens.

« Nous sommes maintenant confrontés en Allemagne à la question que s'il n'y a pas de gaz passant par Nord Stream 1 … nous devons décider quelle institution peut être coupée du réseau », a déclaré la ministre allemande Annalena Baerbock. Pour la ministre allemande, le président russe lance plusieurs crises à la fois.