Selon une annonce faite par le patron de l’Agence Spatiale américaine, des images inédites de l’Univers seront dévoilées grâce à son nouveau télescope spatial James-Webb. On retient des déclarations faites par Bill Nelson que, la Nasa dévoilera « l’image la plus profonde jamais prise de notre univers » le 12 juillet. Au cours de la conférence de presse qu’il animée au Space Télescopes Science Institute à Baltimore, il fait remarquer que « c’est plus loin que tout ce que l’humanité a pu regarder auparavant ».

Selon les précisions apportées sur le nouveau télescope spatial James-Webb, il a la capacité de regarder plus loin dans le cosmos que tous les télescopes avant lui grâce à son immense miroir principal. Il profite également de ses instruments qui l’aident à percevoir les signaux infrarouges. « Il va explorer les objets du système solaire et les atmosphères des exoplanètes en orbite autour d’autres étoiles, nous donnant des indices pour savoir si leurs atmosphères sont potentiellement similaires à la nôtre », a notamment expliqué le patron de l’Agence Spatiale américaine.

Les images aideront à trouver des réponses...

Toujours selon Bill Nelson, ces images auront le mérite d’aider à trouver des réponses à certaines interrogations telles que « d’où venons-nous ? Qu’y a-t-il d’autre ? Qui sommes-nous ? Et, bien sûr, il répondra à des questions que nous ne connaissons même pas encore ». Notons que le nouveau télescope spatial James-Webb permettra d’observer les premières galaxies.