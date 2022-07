Les présidents russe et iranien Vladimir Poutine et Ebrahim Raïssi se sont entendus sur des projets conjoints de grand envergure et l'élargissement de l'utilisation des devises nationales dans les échanges bilatéraux. "Nous nous sommes accordés pour mettre en œuvre des projets conjoints et élargir l'utilisation des devises nationales dans les transactions directes entre nos pays", a déclaré Vladimir Poutine suite au sommet du format d'Astana, organisé mardi à Téhéran.

Et d'ajouter que ses pourparlers avec Ebrahim Raïssi avaient porté sur "des aspects concrets de la coopération bilatérale en matière politique et économique en mettant l'accent sur le renforcement de la coopération dans le domaine de l'énergie, de l'industrie et du transport".