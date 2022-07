Alors que l’offensive russe lancée contre l’Ukraine se poursuit, un rapport du Collège de défense de l'OTAN s’est penché sur l’armée russe et ses différents déploiements au cours de cette guerre. Selon le document intitulé : « L'armée russe après l'Ukraine : à terre mais pas à terre », Moscou n’a pas déployé tout son arsenal militaire dans cette guerre. Malgré les nombreuses pertes tant sur le plan logistique qu’en vies humaines, la Russie serait prête à répondre efficacement dans une nouvelle attaque contre un pays de l’Otan.

"Il n'a pas ordonné la mobilisation générale"

« Il n'a pas ordonné la mobilisation générale. Le maintien de la capacité à s'engager, si nécessaire, dans des opérations contre l'OTAN peut expliquer certaines des caractéristiques et des 'surprises' de la guerre russe contre l'Ukraine, par exemple l'utilisation limitée de la puissance aérienne, le déploiement progressif d'anciennes et des systèmes d'armes moins précis, ou ce qui semble être des attaques modérées dans le cyberespace », a notamment martelé le rapport.

La Russie perd 3 737 véhicules blindés

Selon les conclusions de ce rapport, une attaque contre un pays de l’Otan reste une possibilité dans ce contexte. Ce document intervient quelques semaines après les propos du président ukrainien Volodymyr Zelensky. « L'année prochaine, la situation pourrait être pire non seulement pour l'Ukraine mais aussi pour plusieurs autres pays, peut-être membres de l'OTAN, qui pourraient être sous le feu de la Russie », a-t-il déclaré. Le rapport indique qu'« entre le 24 février et le 2 juillet, la Russie a perdu 35 870 militaires, environ 1 582 chars, 3 737 véhicules blindés, 800 systèmes d'artillerie, 246 lance-roquettes multiples, 217 avions, 186 hélicoptères et 15 navires. »