Après les sanctions de la Nouvelle-Zélande contre des citoyens russes, le pays dirigé par Vladimir Poutine ont décidé de riposter. En effet, ce samedi, la Russie a décidé de sanctionner plusieurs citoyens néo-zélandais. Le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé que Moscou a décrété des sanctions contre 32 Néo-Zélandais dont des représentants du commandement des forces armées (le commandant adjoint des forces navales, Shane Arndell, et le commandant opérationnel de la Marine, Garin Golding) et des journalistes, en qualité de mesure de représailles.

"En réponse aux sanctions du gouvernement néo-zélandais, qui concernent un nombre toujours croissant de citoyens russes - tant des fonctionnaires et membres de leur famille que des représentants des milieux d'affaires et des médias - 32 Néo-Zélandais, dirigeants de structures municipales et de forces de sécurité, ainsi que journalistes qui forment l'agenda russophobe dans le pays sont ajoutés sur la liste", informe le ministère.

Les personnes figurant sur la liste des sanctions sont interdits d’entrée en Russie pour une durée indéterminée. Au cours du mois de mai, la Russie avait sanctionné 26 canadiens. "En riposte à une nouvelle série de sanctions introduites par les autorités canadiennes contre la Russie, qui ciblent non seulement les dirigeants russes, mais aussi, dans certains cas, les membres de la famille de ceux qui figurent sur la liste noire, l’entrée en Russie est refusée de manière permanente à une catégorie similaire de citoyens canadiens", peut-on lire dans un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères publié samedi rapporte l'agence TASS.