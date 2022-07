C'est une bonne nouvelle pour le parlement béninois. L'Assemblée parlementaire a décidé de lever sa mise "sous alerte". C'est à l'occasion de la 47 ème session de l'organisation, qui s'est tenue à Kigali (Rwanda) du 05 au 09 juillet dernier. La mise "sous alerte" du parlement béninois avait été décidée suite aux législatives de 2019 organisées sans les partis d'opposition. Ce qui a conduit à l'installation de 83 députés issus intégralement de la mouvance présidentielle.

L'adoption à l'unanimité des délégués, du rapport sur la levée de l'alerte a été très bien accueillie par la délégation béninoise conduite par le patron du parlement Louis Vlavonou. Le député Assan Seidou a remercié l'Assemblée pour ce geste. "Il a été mentionné dans l'un des rapports de mission la levée de l'alerte sur le Bénin. Monsieur le Président et chers collègues, je voudrais vous dire merci à tous, merci à l'APF parce qu'elle a suivi avec beaucoup d'attention et avec assistance et conseils, la situation au Bénin depuis 2019. C'est la preuve que l'Apf suit toutes les sections et voudrait œuvrer pour la paix" a déclaré le député béninois selon les propos rapportés par le journal L'Evènement Précis.

Il n'a pas manqué de rappeler que le Bénin se prépare encore à vivre de nouvelles élections législatives en janvier 2023. "Monsieur le président, nous espérons que les quinze (15) partis reconnus aujourd'hui officiellement au lieu de 238 par le passé du fait des réformes, se battront pour remplir les conditions pour pouvoir participer à cette élection car c'est le souhait de notre Président Patrice Talon" a laissé le parlementaire béninois non sans inviter l'APF a développer une plus grande proximité avec le Bénin afin de l'encourager et de faire partie du processus "pour ne pas être demain victime d'incompréhension qui serait traduite par les gens de mauvaise foi". Notons par ailleurs que cette 47ème session de l'APF a vu le Bénin entrer dans le bureau de l'organisation.