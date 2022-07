La Russie n'apprécie pas le fait que les pays européens connaissent des difficultés énergétiques, c'est une conséquence de leur politique mal choisie dans ce domaine, a déclaré mercredi le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov à Addis-Abeba. "Nous sommes mécontents de ce que l'Europe traverse actuellement. Mais ils le font depuis un certain temps maintenant", a-t-il déclaré.

"Ce que nous voyons maintenant est une approche non scientifique et irresponsable des marchés de l'énergie. Il s'agit d'une recherche effrénée d'une source d'énergie qui les sauvera cet hiver, et de geler l'agenda vert dans un avenir proche. L'utilisation du charbon revient à la pratique, générant des émissions dans l'atmosphère. Si vous regardez la politique énergétique et environnementale européenne promue par l'Europe, elle est chaotique", a ajouté le ministre.