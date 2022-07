Le dernier chef-d’œuvre de Léonce Houngbadji est intitulé « La noblesse du lion : récit d’une vie de ferveur et de combats pour la démocratie ». Il a été publié le mercredi 6 juillet 2022 chez Fauves Editions à Paris. Les multiples questions que se posent les férus de la littérature et surtout de la politique béninoise sur cette œuvre ont désormais une réponse. Francis Laloupo, journaliste et professeur de géopolitique et relations internationales a préfacé le chef d’œuvre. « C’est le récit d’une vie, le témoignage d’un combat inachevé. Un appel à la résistance, programme de lutte, feuille de route d’un projet qui dépasse le combat politique de circonstance et atteint une lutte de libération. C’est l’histoire d’un enfant du Bénin, qui devrait trouver un écho auprès des générations futures » a-t-il résumé.

Dans les premières lignes de l’ouvrage, M.Houngbadji prévient : « la politique ne doit pas échapper à l’exigence de vérité. J’ose donc dire des choses que l’opinion publique ignore. Car tout le monde a droit à l’information et surtout à la vérité. Je ne recherche ni la gloire, ni à plaire à qui que ce soit », a-t-il déclaré. Le livre qui fait 280 pages aborde les valeurs, les combats politiques et les véritables convictions de l’auteur. Entre ces lignes se cache une partie de la vie de l’écrivain. Ses nuits dans les rues de Cotonou, son parcours professionnel, son itinéraire et ses batailles politiques, ses réussites, ses erreurs et ses croyances s’y trouvent.

Léonce Houngbadji est allé bien plus loin. Il a abordé plus de 150 points dans son écrit dont les coulisses des présidentielles 2011 et 2016, le fonctionnement et l’organisation de l’opposition au Benin, les raisons liées à l’échec de la mise en place du parti unique et de la liste unique de l’opposition dans le cadre des législatives de 2019. Dans ce livre qui associe révélations et anecdotes, l’auteur n’a pas manqué de rendre hommage à Benjamin Houngbadji, son père et à l’ancien ministre de l’intérieur Placide Azandé. Une séance de présentation et de dédicaces est prévue pour le samedi 09 juillet 22 au palais Bourbon à Paris. Faut-il le notifier, l’ouvrage est publié dans le mois de naissance de l’auteur, né le 28 juillet 1985.