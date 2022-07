Le ministère canadien de la Santé va jeter 13,6 millions de doses du vaccin d’AstraZeneca qui n’ont pas pu être utilisés dans le pays, et également non pas trouvé preneur à l’étranger sous forme de dons. C'est ce qu'a annoncé mardi Radio-Canada, citant une source au sein du ministère.

Il faut noter qu’Ottawa, sur fond de rapports faisant état de plusieurs effets secondaires de ce vaccin, avait refusé de l’administrer à sa population. De plus, parmi les doses non utilisées, le Canada n'a pu transférer qu'environ 9 millions de doses du vaccin sous forme de dons aux pays en voie de développement. Par ailleurs, 1,2 million de doses du vaccin de Moderna ont expiré et ont été jetés. (Tass)