Le Kremlin s’attend au règlement de la situation du transit de marchandises vers Kaliningrad et élabore aussi des scénarios du prolongement du blocage, a déclaré à la presse le porte-parole du président russe Dmitri Peskov.

"Nous nous attendons au règlement de cette situation. Nous espérons le meilleur, mais nous élaborons aussi différents scénarios en cas d’aggravation de la situation. Nous ne voulons pas en dire plus. Nous espérons que le bon sens l'emportera", a déclaré Dmitri Peskov.

La Lituanie a annoncé le 18 juin la cessation du transit de marchandises sanctionnées via son territoire en provenance de Russie et acheminées vers l’enclave russe de Kaliningrad. Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que les actions de la Lituanie étaient illégales et allaient à l’encontre des accords internationaux. Vilnius affirme pour sa part qu’il ne fait qu’appliquer les sanctions européennes.

Reuters a indiqué fin juin que l’UE comptait exclure le transit via la Lituanie de sa liste de sanctions décrétées contre la Russie afin d’assurer la désescalade avec Moscou.