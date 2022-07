Le président français, Emmanuel Macron, pour son premier déplacement en Afrique après sa réélection en avril dernier, a choisi le Bénin parmi ses destinations. Il est attendu par son homologue Patrice Talon le 27 juillet prochain. De nombreux sujets seront sur la table. Le président français, Emmanuel Macron foulera le sol béninois le 27 juillet, son premier voyage présidentiel au Bénin depuis qu’il est au pouvoir. La raison principale de cette visite serait de réchauffer les relations diplomatiques entre le Bénin et la France.

C’est-à-dire encourager le processus de démocratisation et les réformes économiques entreprises par le gouvernement de la rupture. En effet, depuis l’avènement du nouveau départ, le Bénin est devenu, selon les institutions de Bretton Woods, l’un des pays les plus réformateurs en Afrique notamment dans la modernisation de son administration et la transparence budgétaire. Une chose qui sidère beaucoup de grands pays tel que la France. C’est ce qui justifierait la visite de son président, Emmanuel Macron au Bénin. Il viendra féliciter et encourager ce processus qui permet au Bénin de connaître une avancée dans plusieurs secteurs. A son arrivée au pouvoir en 2016, Patrice Talon a fait la promesse de transformer le Bénin sur tous les plans notamment politique et économique grâce à des réformes osées. Ainsi, la machine politique et économique a connu une grande transformation avec des institutions politico-administratives fortes et un système économique plus renforcé. A noter également la lutte implacable contre la corruption qui a pendant longtemps constitué une gangrène pour l’essor économique du pays. Par les résultats de cette gestion, le gouvernement de la rupture a considérablement changé le regard des grandes nations vers le Bénin.

Au-delà d’une simple visite

Il faut signifier que la visite du président français ne saurait se limiter uniquement à l’encouragement du processus de démocratisation et les réformes économiques du pouvoir Talon. D’autres sujets soutiendraient cette rencontre entre l’actuel locataire des Champs Elysée et son homologue de la Marina. Les deux Chefs d’Etat pourront se pencher sur la lutte contre les djihadjistes qui sèment la psychose dans le nord du Bénin depuis plusieurs mois. Ainsi, ce serait donc une occasion pour Emmanuel Macron de revenir sur la proposition d’installation d’une base militaire française dans les zones confrontées à ces attaques au Bénin. Rappelons que cette proposition avait été faite mais sans succès. Aussi, Emmanuel Macron ne manquerait-il pas de constater la gestion faite des 26 trésors royaux que son pays a fini par rendre au Bénin et qui sont en exposition au palais de la Marina.

Quand on sait que la France a pendant longtemps brandit l’incapacité des pays africains à conserver leurs trésors royaux pour toujours garder la main mise sur ces richesses, il est clair que sa venue serait une visite de contrôle. Cette visite serait l’occasion pour les deux hommes forts d’enterrer la hache de guerre pour de nouveaux défis communs. En vérité, la présence de Macron au Bénin est plus bénéfique à son pays. Elle permettra à la France de réchauffer ses relations avec le Bénin, de se mettre en confiance et s’assurer du soutien du Bénin en ces temps de dégradations de ses relations avec certains pays africains. Notons que le Bénin ne sera pas sa seule destination. Après l’étape béninoise, le président français se rendra au Cameroun pour renforcer les relations de son pays et celui de Paul Biya.