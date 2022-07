Hier mercredi 27 Juillet 2022, les autorités sanitaires aux USA ont donné l'alerte après qu'une bactérie qui cause une maladie grave a été découverte. En effet, comme l'a rapporté plusieurs médias internationaux dont TVA Nouvelles, des prélèvements de terre et d'eau qui ont été analysés aux USA ont permis de détecter une bactérie dangereuse qui provoque une maladie infectieuse. Selon le média canadien qui précise qu'il s'agit de mélioïdose, les prélèvement ont été effectués dans le Mississippi.

Encore une bactérie responsable d'une maladie grave découverte dans des prélèvements aux USA. Quelques années après la découverte du nouveau coronavirus qui a décimé de nombreuses familles et la variole du singe qui se propage de plus en plus dans le monde, une bactérie qui provoque une maladie infectieuse grave a été détectée dans des prélèvements après que deux personnes ont contracté la maladie en deux ans d'intervalle à partir de 2020.

Ces deux cas sont ne sont pas liés précise le média canadien. Selon la même source, les risques pour la population reste «très faible» même si les prélèvements de terre et d'eau effectués se sont révélés être positifs. Il y a quelques mois, les premiers cas de variole de singe ont été détectés en Occident. Plusieurs personnes ont malheureusement perdu la vie après avoir contracté la maladie. Ces derniers mois, la maladie a progressé dans le monde bien que les autorités sanitaires ont estimé que le risque de contamination n'était pas très élevé.