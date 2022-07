La libération de 30 "prisonniers politiques" lors de la visite du président français Emmanuel Macron au Bénin le 27 juillet dernier, continue d'entraîner des réactions dans le camp de l'opposition. Après Alassane Tigri, c'est Nourénou Atchadé, le premier vice- président du parti Les Démocrates qui donne son avis sur cet acte posé par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet).

L’opposant qui était interrogé par la chaîne TV5 Monde, pense que la libération de ces prisonniers répare une « injustice ». « Là où il y a de l’injustice, il y a souvent des crises et pour éviter ces crises-là il faut réparer l’injustice. Je crois que leur libération, ça participe à la réparation de l’injustice » a déclaré ce haut responsable du parti parrainé par l’ancien président Boni Yayi.

Certains ont "déjà fait 1 an et demi en prison"

Outre l’injustice qu’elle répare selon M Atchadé, ces libérations contribuent aussi « au pardon » même si certains de ces prisonniers « ont déjà fait 1 an et demi en prison ». Inutile de rappeler que plusieurs personnes arrêtées pendant la période électorale en 2021 ont déjà été libérées. On peut en guise d’exemple citer l’ancien ministre Alexandre Hountondji et l’ex-Dg de la Sogéma Joseph Tamègnon.