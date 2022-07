Le Bureau de la sécurité économique de l'Ukraine a annoncé la saisie des avoirs d'un homme d'affaires russe pour un montant de plus de 13,5 millions de dollars dont un centre de divertissement et des restaurants. Les avoirs saisis sont évalués à 400 millions de hryvnia (plus de 13,5 millions de dollars). Le Bureau affirme que l'entrepreneur russe possédait ces avoirs via des compagnies offshore et des individus affiliés.

Il s'agit d'une chaîne d'établissements de divertissement et de restaurants situés dans de différentes villes ukrainiennes, a précisé le service de presse. L'enquête préliminaire est toujours en cours. Le Bureau de la sécurité économique ne révèle pas le nom de l'entrepreneur. Mais, selon le journal Ekonomitcheskaïa Pravda, il s'agit du restaurateur russe, Alexandre Orlov. (Tass)